Vaccini ai bambini, De Luca: «Sono sicuri. L'obiettivo è tenere aperte le scuole»

«I due obiettivi sono non chiudere le scuole e le attività economiche, ma tutto dipende da noi». Così il presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca, ha risposto ai giornalisti al Policlinico della Federico II. «Quello che mi ha colpito - ha aggiunto De Luca - è che non abbiamo trovato nessuna delle mamme “no-dad” impegnate in un lavoro di sollecitazione delle vaccinazioni. Le scuole si chiudono quando non ci si vaccina».

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA No Vax, la rabbia di De Luca: «Banda di imbecilli, buttateli a... LA MOBILITÀ De Luca inaugura i nuovi parcheggi: «Buttate a mare chi li... LA CAMPAGNA Vaccini ai bambini, De Luca a Salerno: «Dal 16 dicembre anche...

«Siamo obbligati a fare la vaccinazione ai più piccoli anche perché i più grandi non si sono vaccinati tutti. Il 16 dicembre comincia la campagna di vaccinazione per la fascia 5-11 anni, e ribadisco che i vaccini sono assolutamente sicuri», ha proseguito De Luca.

«Capisco che c'è un clima di preoccupazione per i livelli didisinformazione che abbiamo fatto circolare nei mesi passati - ha detto ancora il presidente della Regione - ma i vaccini sono sicuri e bisogna vaccinare anche i più piccoli per evitare danni veri, che sono quelli determinati dal contagio Covid. Possono avere danni di lungo periodo». «Per le scuole - ha concluso De Luca - siamo per tenerle aperte anche per evitare danni psicologici per i bambini, non possiamo chiudere tutto».