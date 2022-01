Vaccini ai bambini, Confapi: «Abilitare scuole paritarie ad hub vaccinali»

Il presidente della sezione Confapi scuole paritarie della Campania, Valentina Ercolino, ha trasmesso formale richiesta al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, all’assessorato istruzione, politiche sociale e politiche giovanili Lucia Fortini, al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e alla vicesindaca assessora all’istruzione e alla famiglia Maria Filippone, per abilitare le scuole paritarie della Campania iscritte alla Confapi quali hub delle Asl per un giorno, e per promuovere la campagna vaccinale per i minori anche mettendo a disposizione le strutture scolastiche ubicate sul territorio della regione Campania.

La presidente Ercolino ha dichiarato che «istituire gli Open Day in più zone dei quartieri napoletani, della città metropolitana e della regione Campania, costituisce elemento propositivo per incrementare la campagna vaccinale coinvolgendo quanti più bambini possibile della fascia d’età 5/11 anni, e sensibilizzare i genitori nel puntare sui vaccini. Questo per rafforzare le difese al Covid di una numerosa fascia di minori che risulta essere elemento di trasmissione rapido di contagio all’interno delle famiglie, famiglie spesso composte, tra l’altro, anche da persone disabili e soggetti fragili; ma nello stesso tempo, questa iniziativa assicurerebbe ancor di più la messa in sicurezza all’interno delle scuole, garantendo il diritto allo studio e all’istruzione necessario per la platea del primo ciclo scolastico.

Accogliere questa richiesta, da parte delle istituzioni, riduce le distanze per costruire una proficua di interscambio e di collaborazione tra pubblico e privato al fine di rendere la scuola un luogo più sicuro e nello stesso tempo ottemperare all’art. 1 comma 1 legge 133 del 24.09.2021 che ha convertito il D.L. 111 del 06.08.2021».

In un incontro informale la prof.ssa Maria Filippone vicesindaca e assessora all’Istruzione e alla Famiglia, ha dimostrato forte interesse alla richiesta trasmessa dalla Confapi scuole paritarie della Campania al comune di Napoli, affermando che: «le scuole private e statali devono svolgere un lavoro sinergico, proprio in forza della propria responsabilità come servizio pubblico ed attende l’elenco delle scuole paritarie disponibili per aprire Open Day di hub vaccinali».