Piergiorgio Sagristani è il primo sindaco della Costiera sorrentina ad essere vaccinato per il coronavirus. La vaccinazione gli è stata somministrata in ragione del ruolo che ricopre come responsabile dell'unità operativa di Pediatria presso l'ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense.

«Il vaccino rappresenta la principale soluzione al diffondersi del contagio da Covid-19 - sottolinea il primo cittadino di Sant'Agnello -. L'ho fatto, su invito dell'Asl, come dirigente medico dell'ospedale di Vico Equense. Nel rispetto dell'ordine di priorità stabilito per le categorie professionali considerate maggiormente esposte».

Il sindaco del Comune della penisola sorrentina lancia poi un appello a vaccinarsi: «Invito tutti a rispondere in modo positivo alla chiamata dell'Asl. Insieme possiamo superare questa emergenza e riprendere la vita sociale con meno restrizioni».

