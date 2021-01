Vaccini, Castiello (Lega) contro De Luca: «Ieri tifava per il governo, ora vuole denunciarlo»

«È un vero spasso il presidente De Luca quando si cala nelle sue sempre più frequenti interpretazioni del teatro pirandelliano, grazie a quella incontrovertibile mutevolezza che lo contraddistingue. L'ultima della serie è la annunciata volontà di voler denunciare il governo per il pasticcio sui vaccini. Alla notizia del ritardo dell'arrivo delle dosi previste per la Campania lo Sceriffo,infatti, non ha resistito e ha fatto sapere di voler passare alle vie legali senza per giunta risparmiare stoccate al vetriolo al commissario Arcuri», è sarcastica Pina Castiello, deputato campano della Lega sulla questione dei vaccini e le recenti prese di posizione del Presidente della Regione.

«Mi chiedo - continua Castiello - se è lo stesso De Luca che fino a qualche giorno fa urlava a squarciagola il suo tifo per la tenuta dell'esecutivo augurandosi il superamento della crisi innescata da Renzi. Una volta si sarebbe detto: di lotta e di governo. Ma attingendo alla nostra insuperabile letteratura possiamo pure dire... Uno,nessuno e centomila. Sulla pelle dei campani, va da sé».

