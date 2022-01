Vaccini anti-Covid a Napoli, Verdoliva: «Necessari per evitare crisi ospedali»

«I dati della campagna vaccinale sono incoraggianti e pian piano anche i genitori si stanno convincendo sempre più dell'importanza dei vaccini affollando sia i Centri vaccinali aziendali che le giornate vaccinali organizzate presso gli Istituti scolastici. La variante Omicron sembra essere meno virulenta, ma il numero dei contagi è altissimo e la vaccinazione resta una necessità per evitare che gli ospedali vadano in crisi». Così il direttore generale dell'ASL Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva, nel diffondere il programma di apertura dei centri vaccinali per la prossima settimana, consultabile sul sito dell'azienda.

L'ASL Napoli 1 Centro rinnova anche l'invito a non recarsi solo presso i grandi hub: «Ci si può vaccinare nei distretti sanitari di base, nelle farmacie e dai medici di medicina generale nonché dai pediatri di libera scelta e negli istituti scolastici che aderiscono alla campagna vaccinale. La nostra speranza è di avere un'adesione sempre più importante, per le terze dosi ma anche per i bambini nella fascia 5 - 11. Sin dall'avvio della campagna vaccinale abbiamo fatto tutto il possibile per rispondere alle richieste del territorio - dice Verdoliva - spero che i cittadini lo comprendano e ci aiutino con comportamenti responsabili e un pò di pazienza se dovesse verificarsi qualche attesa. Un appello agli over 50, circa 70.000 non si sono sottoposti neanche alla prima dose, li aspettiamo per accompagnarli in quello che oltre che essere una scelta è anche un dovere».

L'Ordine dei Medici di Napoli e provincia e l'ASL Napoli 1 Centro, in collaborazione tra loro, e grazie alla disponibilità offerta da numerosi medici volontari in pensione, continuano ad assicurare un numero verde a disposizione della cittadinanza, che fornisce riscontro a possibili quesiti di natura strettamente medico-scientifica anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli in fascia di età 5 - 11, sulla base delle direttive fornite dai documenti elaborati dal Ministero della Salute, dall'I.S.S., dall'AIFA e dall'EMA. Il numero verde 800.95.44.27, è attivo dalle ore 09:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì. Si conferma inoltre il servizio di ascolto telefonico «sostegno psicologico» già attivo dal mese di ottobre ai numeri: 081-2549083, 081-2549283 e 081-2548410 anche per i genitori che si apprestano a decidere di vaccinare i figli. Chiamando questi numeri (dal lunedì al venerdì - ore 9,00 / 13,00) gli utenti dell'ASL Napoli 1 Centro che vogliono avere un sostegno psicologico per accedere alla vaccinazione troveranno ascolto diretto, con la possibilità di un vero e proprio accompagnamento psicologico. Durante i weekend il percorso si potrà concludere con accoglienza e sostegno presso il centro vaccinale Mostra d'Oltremare dove (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) saranno presenti gli psicologi dell'ASL Napoli 1 Centro in una postazione dedicata.

«Il Servizio- conclude Verdoliva - continua per dare la possibilità, a coloro che lo vorranno e sono numerosi come quelli che abbiamo già accolto, di ottenere un sostegno in termini di ascolto e consapevolezza, così da superare condizioni emotive che bloccano o ostacolano processi decisionali importanti per la salute di tutti. Presso gli Istituti Scolastici aderenti alla campagna vaccinale si tengono incontri informativi ai quali possono accedere i genitori. Per ulteriori informazioni è possibile consultare gli avvisi pubblicati periodicamente sul sito www.aslnapoli1centro.it e sulla pagina Facebook ASL Napoli 1 Centro».