Vaccini, De Luca contro Salvini: «In Campania i non vaccinati non ammessi a scuola»

«Considero gravissima l'affermazione del ministro Salvini, irresponsabile. La Regione Campania darà indicazione perché non siano ammessi a frequentare le scuole i bambini non vaccinati». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, rispondendo così alla posizione espressa dal ministro dell'interno Matteo Salvini affinché sia consentita la permanenza scolastica ai bambini non vaccinati. Secondo De Luca si tratta di «un atto di gravità estrema che riporta la situazione indietro di anni. Noi abbiamo fatto un lavoro negli ultimi due anni per arrivare alla soglia di sicurezza per le vaccinazioni, soprattutto l'esavalente. Bisogna insistere per evitare che ci siano tragedie, è il caso di ricordare che qualche mese fa dei bambini non vaccinati sono morti di morbillo. Consiglierei a Salvini di occuparsi dei temi della sicurezza interna del nostro Paese e di lasciare i problemi dei vaccini a medici e scienziati perché non possono essere oggetto di demagogia politica», conclude De Luca.

Mercoledì 6 Marzo 2019, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 06-03-2019 19:40

