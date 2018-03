Vaccini, De Magistris chiede proroga ai ministri: «Non paghino i minori»

Venerdì 30 Marzo 2018, 19:23

Una lunga lettera del sindaco di Napoli Luigi de Magistris alle ministre della Salute Lorenzin e dell'Istruzione, Università e Ricerca, Fedeli, in cui chiede «un ripensamento che proroghi i tempi normativi previsti, consentendo ai bambini seppure non ancora regolarmente vaccinati, una regolare conclusione dell’anno scolastico 2017/18».Ai minori non in regola, ovvero i cui genitori non abbiano entro oggi presentato la documentazione, osserva de Magistris, «si dovrebbe precludere l'accesso ai servizi educativi, ovvero la frequenza della scuola dell'infanzia e del nido non solo per i prossimi anni, ma per questo scorcio di anno scolastico, rifiutandone l'ammissione in classe, tra i compagni e le compagne, con i maestri e le maestre da cui essi sono stati finora accolti e curati. È evidente che in tale maniera si farà gravare sui più piccoli il peso di un' esclusione del tutto immotivata ai loro occhi, in contrasto con tutti i principi psico-pedagogici cui la scuola del nostro Paese si ispira».Inoltre, si legge tra l'altro, per il sindaco di Napoli «appare piuttosto grave la disparità di trattamento messa in campo per un segmento educativo, quello dello 0-6, che non ha certo minore dignità degli altri e che, per quanto non obbligatorio, tutela il diritto costituzionale all'istruzione, diritto che non può essere posto in posizione gerarchicamente inferiore ad altri, pur essenziali. La nostra Costituzione non ne limita l'esercizio solo a quanti abbiano genitori/tutori/affidatari "in regola" con le leggi, ma indirizza ai bambini e alle bambine l'attenzione necessaria a "rimuovere gli ostacoli" che limitano l'uguaglianza, non a frapporne». Pertanto, «pur comprendendo l'esigenza e l'importanza di garantire la profilassi vaccinale, considerato anche che la legge 119/17 ha fatto in modo che si raggiungessero alti tassi di copertura nella mia città e nel Paese, ritengo che allontanare i bambini in corso d'anno possa causare gravi ripercussioni anche rispetto al loro futuro, incrinando in modo traumatico le relazioni con i pari e con gli adulti e calpestando la continuità educativa senza alcun ritorno utile».