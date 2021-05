Vaccini in Campania, De Luca chiama Figliuolo: «Mancano 194mila dosi, è un danno enorme»

«Noi non siamo abituati alle lamentele, quella era un'altra Regione Campania, ma a combattere; e anche grazie a queste battaglie abbiamo l'impegno a restituire i 200mila vaccini che sono stati consegnati in meno alla Campania tra maggio e giugno». Così il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

Ad oggi, dice De Luca, «siamo a meno 194mila dosi che sono state date alla Campania». «Oggi la regione Lazio ha 271mila vaccini più della regione Campania, abbiamo la stessa popolazione - ha aggiunto - le regioni del Nord ci hanno detto che avevano più anziani, nel Lazio ci dicono abbiamo molti non residenti, le delegazioni diplomatiche. Bene, i diplomatici saranno 10mila, 5mila, ma 217mila sono la forza di sbarco in Normandia».

Non fa sconti, De Luca: «Il commissario ci dice che entro maggio e giugno li restituiranno: se questo succederà, avranno fatto la metà del loro dovere perché con questo ritardo hanno prodotto un danno enorme per la Campania, nella regione con la più alta densità abitativa d'Italia».