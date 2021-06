La farmacia Alfani a Fuorigrotta esaurisce tutte le scorte, somministra 75 vaccini in un giorno. Ma tante altre devono rinviare le iniezioni anti-Covid, perché non sono ancora abilitate, non hanno le dosi a disposizione sin dalla mattina o, ancora nel pomeriggio, lamentano difficoltà ad accedere nella piattaforma informatica per registrare le adesioni alla campagna di prevenzione.

