Vaccini, Martusciello: «Il Ceo di Pfizer rispetti l'Eurocamera»

«Per la seconda volta in meno di due mesi Albert Bourla, amministratore delegato della multinazionale Usa Pfizer, che ha prodotto insieme alla tedesca BioNTech il vaccino anti-Covid acquistato in enormi quantitativi

dalla Commissione europea, rifiuta il confronto con i parlamentari europei». Lo ha detto Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia in Parlamento europeo.

Per Martusciello «la decisione di Bourla è tanto più grave dopo l'ammissione della portavoce dell'azienda sul mancato test di efficacia dei vaccini contro i contagi, e mentre è in corso una indagine del Parlamento europeo sulle forniture dei vaccini, acquistati a trattativa privata con lo stesso Bourla. Il Ceo di Pfizer deve rispettare il Parlamento europeo, espressione di 500 milioni di cittadini comunitari, e venire a testimoniare davanti

ai deputati. Non ci sono esenzioni e non c'è un regime di diritto speciale per le multinazionali. Ci aspettiamo - conclude Martusciello - una risposta adeguata da parte della Commissione europea e dello stesso

Parlamento di fronte a questo intollerabile atto di arroganza».