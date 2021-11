«Dobbiamo lavorare da subito, senza perdere un minuto di tempo per completare la vaccinazione. Il Governo sbaglia a rinviare all'inizio di dicembre per la terza dose, qui non dobbiamo perdere un minuto». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della firma del protocollo con l'Ordine degli Psicologi della Campania per il supporto dei giovanissimi nella fase post Covid.

«Una volta passati i 6 mesi - ha aggiunto De Luca - bisogna fare la terza dose se vogliamo evitare di chiudere l'Italia, e siamo credo a un passo da questa prospettiva, e se vogliamo evitare di richiudere le scuole». «Oggi non abbiamo emergenze, ma dobbiamo sapere che fra due settimane arriveremo dove sono arrivati altri Paesi d'Europa. È inevitabile».

«Era una storia già scritta ovviamente - ha aggiunto De Luca - stiamo ripetendo da settimane che, quando intorno all'Italia abbiamo Paesi con livelli drammatici di contagio, era inevitabile che questo contagio arrivasse anche nel nostro Paese. Poi ci siamo fatti male con le nostre mani, e mando qui da Napoli un messaggio di solidarietà ai nostri concittadini di Trieste e del Friuli, una realtà che è stata violentata dalla stupidità e dell'irresponsabilità di chi ha rovinato una comunità alla quale siamo tutti legati per tante ragioni».