Vaccino Covid in Campania, De Luca: «Una card a tutti i cittadini vaccinati dopo il richiamo»

«La Campania darà una card di avvenuta certificazione a tutti i cittadini vaccinati dopo il richiamo». Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca che mostra il prototipo in diretta Fb. «Sul retro c'è un chip - spiega - ci auguriamo che tra qualche mese i cittadini la possono esibire per andare a cinema, ristorante con più tranquillità avendo la certificazione che sono stati vaccinati».

I tempi, però, restano lunghi. La campagna di vaccinazione - ricostruisce De Luca - dovrebbe completarsi tra novembre e dicembre. «Dobbiamo somministrare 4 milioni e 200mila vaccini per avere un risultato apprezzabile - ha spiegato in diretta Fb - e siccome con i vaccini attuali dobbiamo fare il richiamo vuol dire che dobbiamo fare 8 milioni e 400mila vaccini, uno sforzo gigantesco che richiederà in Campania capacità e tenacia assoluta». «Se noi facciamo 20mila vaccini al giorno, dobbiamo raddoppiare la cifra attuale - ha aggiunto - se noi arriviamo a 600mila al mese e se non ci saranno intoppi, per novembre-dicembre dovremmo completare la campagna di vaccinazione e con il personale che abbiamo dobbiamo fare un miracolo. Sarà una sfida terribile per tutto il 2021».

