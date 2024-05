Vannacci a Napoli, Manfredi: «Non condivido nulla ma niente violenze»

«Non condivido nulla di quello che dice Vannacci, ma noi siamo in una democrazia e quindi tutti si possono esprimere e si devono poter esprimere perchè il valore della democrazia è dato dalla libertà d'espressione». Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla presenza ieri in città di Vannacci, candidato alle Europee nelle fila della Lega.

E rispetto alle contestazioni, che hanno registrato anche alcuni momenti di tensione, il sindaco ha affermato: «Tutti devono anche poter contestare nel momento in cui avvenga sempre in maniera civile. Noi condanniamo qualsiasi forma di violenza da qualsiasi parte venga.

Siamo - ha aggiunto - in una fase elettorale con una dinamica elettorale anche conflittuale, ma è nelle dittature che non ci sono conflitti e manifestazioni. Noi siamo una grande democrazia e quindi ci sono anche le contestazioni e le manifestazioni e dobbiamo esserne contenti perché quando non ci saranno più, ci dovremo preoccupare molto».