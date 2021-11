Variante Omicron in Campania, contagiati asintomatici. De Luca: «Dimostrata l'efficacia dei vaccini»

Di fronte alla variante Omicron «non c'è da angosciarsi, c'è da fare attenzione. Il paziente campano che ne è stato contagiato aveva fatto due vaccinazioni, meno male: è quasi asintomatico a conferma che quando ci si vaccina non si hanno ricadute pesanti». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in una intervista a «Controcorrente - Prima serata» che andrà in onda questa sera alle 21.20 su Retequattro.

«Stiamo facendo tutti i controlli, i tracciamenti, è stata isolata la famiglia e anche gli alunni delle due classi frequentate dai figli del paziente. Bisogna essere tranquilli ma vigili, se perdiamo il controllo di fronte a questa variante la situazione può diventare grave», conclude De Luca.