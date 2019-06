Accuse e veleni sulle elezioni: tra Bene e Russo finisce in rissa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 12:00

Finisce in rissa, con accuse al vetriolo e denunce alla magistratura, la campagna elettorale a Casoria. Al ballottaggio, domani, si confronteranno, in una battaglia all'ultimo voto, il candidato di Campania libera Raffaele Bene e l'esponente del centrodestra Angela Russo. Quest'ultima, attraverso i social network, fa sapere di aver denunciato il suo avversario.Motivo? Raffaele Bene, citando lo scioglimento per camorra del consiglio comunale di Arzano, avvenuto nel 2014, ha fatto riferimenti inequivocabili ad Angela Russo che all'epoca, con incarico fiduciario, gestiva l'ufficio legale di quell'ente. «Ho soltanto risposto alle provocazioni: non si può parlare di legalità quando si hanno scheletri nell'armadio», sostiene Bene. La risposta non si fa attendere. E sul voto interviene il coordinatore provinciale di Forza italia, Antonio Pentangelo. «Abbiamo il fondato sospetto che gli incarichi elargiti dalla Sma al candidato sindaco Raffaele Bene e ancor prima alla moglie, non siano gli unici ad aver di fatto già influito sul voto in città», attacca riprendendo una rivelazione di un quotidiano on line di alcuni giorni fa. «Presenterò - aggiunge Pentangelo - una interrogazione parlamentare sul caso: c'è necessità di avviare un'approfondita e rigorosa attività ispettiva». Sulla Sma e su alcuni incarichi ricevuti da candidati e loro parenti vicini a Raffaele Bene, anche l'esponente della lista «Obiettivo Comune», Alessandro Mariano Graziuso, ha presentato una denuncia alla magistratura per la «pubblicazione di notizie diffamatorie».