Sabato 13 Aprile 2019, 10:02

I mugugni e i veleni arrivano solo dopo la direzione nazionale. A posteriori, come accade di solito nel Pd, a prescindere da chi è il segretario. E così, due sere fa, non è passato inosservato, anzi, il voto di astensione di Piero De Luca alle liste delle Europee presentate da Nicola Zingaretti ai suoi dirigenti. Un piccolo caso. Naturale se il capolista al Sud è quel Franco Roberti, fiore all'occhiello non solo del nuovo segretario che ha incassato liste in cui è riuscito ad accontentare un po' tutti (quasi un miracolo per i democrat) ma anche del governatore De Luca (padre del deputato Piero) riuscito a portare in giunta, l'estate scorsa, proprio l'ex procuratore nazionale Antimafia. «Un'astensione di carattere generale. Non sui nomi», spiega il deputato Piero De Luca che aggiunge: «Anzi la candidatura di Roberti è anche un messaggio positivo al lavoro della giunta De Luca». Eppure il deputato ha scelto di non disobbedire all'ordine di scuderia della corrente renziana di Lotti e di Guerini e non ha votato le liste. Cosa invece che ha fatto l'altra corrente renziana che fa capo a Martina.