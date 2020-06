Salvini a Napoli venerdì: una corona di fiori per l'agente di polizia morto in servizio

Una visita al luogo dove è stato ucciso Pasquale Apicella, agente della Polizia di Stato morto nell'incidente contro l'auto di una banda di rapinatori, e un incontro con gli artigiani di San Gregorio Armeno, la via dei presepi nel cuore del centro antico di Napoli. Sono alcuni tra gli appuntamenti del leader della Lega Matteo Salvini che venerdì 5 giugno sarà in Campania per l'intera giornata.

Alle ore 11 Salvini terrà una conferenza stampa a Villa Vittoria, in via Petrarca nel quartiere Posillipo, mentre alle 12.30 ci sarà la deposizione di una corona di fiori in memoria di Pasquale Apicella.



Alle 14.30 Salvini sarà al Cis di Nola per un incontro con imprenditore e una visita alle aziende. Alle 17 trasferimento ad Avellino per l'inaugurazione della sede della Lega in via Stanislao Esposito, infine ritorno a Napoli per un incontro con gli artigiani di San Gregorio Armeno alle 19 nell'Hotel Paradiso in via Catullo, a Posillipo.

