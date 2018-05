Venti milioni per lo stadio San Paolo, è scontro tra Regione e Comune: «Cialtroni a Palazzo San Giacomo»

Giovedì 17 Maggio 2018, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I 20 milioni della Regione per ristrutturare lo stadio San Paolo sarebbero un atto dovuto? Perché? Possibile che ogni volta che aprono bocca devono fare i cialtroni?». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, commentando le dichiarazioni dell'assessore agli impianti sportivi del Comune di Napoli Ciro Borriello che, parlando del finanziamento della Regione al Corriere del Mezzogiorno, lo ha definito «un atto dovuto».«È tanto difficile - ha proseguito De Luca - cominciare a fare le persone serie e non i cialtroni? Sullo stadio San Paolo ci sono 25 milioni della Regione Campania. Il Comune dovrebbe tacere. Un anno e mezzo fa ci hanno detto che se la sarebbero vista loro con 20 milioni del Credito sportivo, quindi per parte nostra per le Universiadi abbiamo programmato 5 milioni per la pista di atletica, l'impianto di illuminazione e l'impianto audio del San Paolo. Ora scopriamo che non hanno più un euro, quindi con una santa pazienza incontro il presidente del Napoli De Laurentiis e decidiamo di attribuire altri venti milioni di soldi delle Universiadi, cioè di soldi della Regione. Non vogliamo neanche un grazie dal Comune - ha concluso - ma che perlomeno stiano zitti».