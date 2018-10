I Verdi: noi fuori dalla giunta comunale di Napoli perché liberi da de Magistris

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 09:28

«La scelta di de Magistris è unilaterale e non ci trova d'accordo. Siamo di fronte a un monocolore politico, non c'è più la coalizione. Cosa faremo? Venerdì decideremo il da farsi». A parlare è Francesco Emilio Borrelli - consigliere regionale e coordinatore regionale dei Verdi - non felice della defenestrazione di Maria D'Ambrosio - assessora del suo partito - dalla giunta dell'ex pm. Tra 48 ore si riunisce l'organismo cittadino dei Verdi per decidere quali misure da adottare. Perché venerdì non sarà un giorno qualsiasi, de Magistris presenterà la nuova squadra di governo e un rimpasto che riguarderà non solo gli assessori ma anche il suo cerchio magico. L'ultima voce in ordine di tempo - al riguardo - vede Pietro Rinaldi, consigliere che dalla Sinistra è passato a demA, in pole position per fare il direttore generale a Palazzo San Giacomo dove toglierebbe un pezzo di delega ad Attilio Auricchio oppure in Città metropolitana come capo di gabinetto dove scalzerebbe Alessandro Nardi, anche lui vicinissimo ai Verdi. Nella sostanza «il monocolore» che non piace a Borrelli sarebbe ancora più forte. Perché dovunque vada Rinaldi, se esce dal Consiglio comunale al suo posto subentrerebbe Rosaria Galiero in quota Sinistra.«Non siamo in cerca di ripicche o di vendette non siamo questo tipo di personaggi».