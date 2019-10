CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 17 Ottobre 2019, 09:03 - Ultimo aggiornamento: 17-10-2019 09:09

È guerra tra eletti e nominati in Forza Italia. Gli esponenti di entrambe le categorie frequentano la politica campana da 25 anni ed ora che spetta a loro individuare un candidato per la Regione se le danno di santa ragione. Ad invocare il rinnovamento è l'europarlamentare Fulvio Martusciello, che ha chiesto le dimissioni del coordinatore regionale azzurro Domenico De Siano e di quelli provinciali ricevendo in cambio l'appellativo di ingrato. «Presto ne parlerò direttamente con Berlusconi: gli farò capire che qui nessuno si prenda cura dei consiglieri comunali sul territorio», annuncia.Vicinissimo al leader di Fi, Martusciello prova a recitare la parte di quel Giovanni Toti che poi però è uscito dal partito fondando un nuovo soggetto. Tra gli azzurri stanno emergendo varie anime, non c'è la compattezza propagandata all'esterno. Se, per esempio, in ottica regionali si decidesse di puntare sui sindaci radicati sul territorio, qualche chance potrebbe averla il primo cittadino di Ottaviano, Luca Capasso, appena eletto nel Consiglio nazionale dell'Anci. Se Paolo Russo è in corsa per la corsa a governatore, Cosimo Sibilia fa intendere di non essersi mai auto-candidato. Insomma, da una parte volano lunghi coltelli e dall'altra c'è la consapevolezza di dover trovare un'intesa con un progetto credibile. In attesa di comprendere se l'alleanza civica tra Pd e Cinquestelle verrà calata anche in Campania.