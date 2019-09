CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Settembre 2019, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2019 08:23

Se si votasse oggi per la Regione, ci sarebbe probabilmente un testa a testa tra Vincenzo De Luca e Luigi de Magistris, con Mara Carfagna e Sergio Costa subito dietro, ad inseguirli. E forse, tra loro, la spunterebbe il più credibile su temi cruciali per i cittadini come il lavoro, la sanità, l'ambiente. Sì, perché in un'epoca in cui la politica italiana viaggia alla velocità della luce e l'informazione (vera e falsa) corre sul web e sui social, in una fase storica in cui sembra trionfare più l'apparire che l'essere, alla fine ciò che conta sono sempre le risposte ai bisogni che chi amministra è in grado o meno di fornire.