«Verso Sud», al via a Sorrento il forum sul Mediterraneo con Mattarella e Draghi

È iniziato questa mattina a Villa Zagara a Sorrento il forum «Verso Sud. La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo» organizzato dal Ministero per il Sud e the European house - Ambrosetti.

Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna ha già accolto all'arrivo il presidente del Consiglio Mario Draghi, il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, il sindaco della città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Attesa ai lavori, e a Sorrento già da ieri, la vicepresidente della Commissione Europea Dubravka Suica, commissaria per la demografia e democrazia. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Villa Zagara.

«Ringrazio il presidente del Consiglio Mario Draghi di essere qui al termine di un viaggio negli Stati Uniti sicuramente molto impegnativo, che ha restituito centralità, affidabilità e credibilità al nostro Paese». Lo ha detto Mara Carfagna introducendo i lavori del forum «Verso Sud» .