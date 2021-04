Vertenza Sanità, Medici (Cisl Fp): «Risposte dalla regione, o grande mobilitazione»

“A distanza di 10 giorni dall’incontro avuto con la Regione sulla vertenza sanità, siamo ancora in attesa di conoscere le determinazioni della Giunta nel merito. Il ritardo con cui si affrontano questioni di vitale importanza come quello del comparto che da oltre un anno è alle prese con la terribile pandemia che ha colpito il mondo intero è incredibile. Il personale è poco, sovrautilizzato ed in larga parte non stabilizzato. Non ce la fa più a sottoporsi a turni massacranti, senza ricevere assicurazioni e certezze. Dagli ammalati e dai cittadini sono stati definiti eroi ed angeli, dalla istituzione più importante della Campania sono totalmente ignorati. O arrivano subito le risposte attese, o la Funzione Pubblica della Cisl promuoverà una grande mobilitazione a sostegno dei loro sacrosanti diritti”.

Così Lorenzo Medici, leader della federazione regionale. Le richieste sul tavolo vanno dalla proroga di 36 mesi dei contratti di lavoro del personale precario, come da decisione assunta dal Consiglio regionale all’utilizzo delle graduatorie vigenti, dalla stabilizzazione di tutto il personale ai sensi dell’art. 36 del dlgs 165, cioè di tutte le forme flessibili di lavoro in atto, ad un piano straordinario di assunzioni a copertura dei vuoti di organico, da tempo lamentati e mai coperti dalla stessa Regione, dal potenziamento e dalla valorizzazione della medicina territoriale al reclutamento dell’infermiere di quartiere come previsto dalla legge, all’allargamento della indennità di malattia infettiva a tutti gli operatori. “Sono – conclude Medici – aspettative legittime per tutti gli addetti, dalle quali non transigiamo, e per la cui affermazione ci batteremmo a fianco dei lavoratori a qualsiasi titolo impegnati nel settore”.