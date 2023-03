Vertice Manfredi-Fico: uniti in Comune e patto contro l'Autonomia

Faccia a faccia a Palazzo San Giacomo tra il sindaco Gaetano Manfredi e Roberto Fico ex presidente della Camera e uno dei massimi leader del M5S. A seguire l'ex rettore ha incontrato il segretario cittadino uscente e parlamentare del Pd Marco Sarracino.

Al centro della discussione il primo bilancio della sindacatura a 18 mesi dall'insediamento di Manfredi che domani andrà in Consiglio comunale. C'è Convergenza tra il sindaco e i pentastellati anche se è inevitabile che alcune cose devono essere ancora messe a punto sia nella giunta che nella conduzione delle Municipalità. E la stessa cosa vale nel rapporto con Sarracino con il quale si è iniziato a parlare della sostitizione di Paolo mancuso in giunta, la squadra di governo del Comune a oggi ha un assessore in meno.

Il Pd dovrebbne fare il nome del nuovo assessore subito dopo il comgresso locale fissato pe ril 18 marzo. Sarracino per la cronaca ha appoggiato Elly Schlein, la neo segretaria dem, alle primarie. Ma, al di là delle delle vicende cittadine, Manfredi e Fico hanno discusso a lungo su come mettere in campo strategie per pressare il Governo e ribadire il no all'Autonomia differenziata da un lato. Dall'altro fare una riforma che dia maggiori poteri ai Comuni nella gestione dei fondi Ue per evitatre di cadere nel cosiddetto neocentralismo regionale.

Un dialogo ora possibile grazie anche alla nuova strada intrapresa dal Pd della neosegretaria Elly Schlein. Una Chiaccherata - quella tra Fico e Manfredi - con sullo sfondo quello che accade alla Regione guidata da Vincenzo De Luca. Sia Manfredi che il M5S e Fico non hanno buoni rapporti con l'ex sindaco di Salerno. Il primo negli ultimi giorni è molto irritato per i tagli alla cultura tanto che Manfredi lo ha esortato a «trattare tutte le istituzioni culturali allo stesso modo». Il leader del M5S invece è contro il terzo mandato per De Luca in piena sintonia con la Schlein.