Vesuvio, il Parco impone un ticket per i tour operator: scoppia la polemica

Il caso della licenza a pagamento per l'acquisto dei biglietti d'accesso al cratere del Vesuvio arriva al question time del consiglio regionale. «Il nuovo regolamento è una follia e va cancellato», dice Carmela Rescigno, segretaria della commissione Turismo.



Novecento euro più Iva per il primo anno; settecento oltre l'Iva dal secondo anno in poi. Questo il costo della licenza «b2b» che gli operatori del turismo devono pagare per i biglietti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati