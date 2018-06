« Napoli: arrestato un gambiano, sbarcato in Sicilia nel 2017, accusato di esser legato all'Isis e pronto a colpire l'Italia. Meno male che non esisteva nessun legame tra immigrazione e terrorismo. Unica soluzione per fermare i barconi e i potenziali terroristi: #BloccoNavaleSubito». È quanto ha scritto su twitter il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni

Lunedì 25 Giugno 2018, 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA