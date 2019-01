Da deposito a villa, l'autocondono del primo cittadino di Casalnuovo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 8 Gennaio 2019, 07:00

C'è chi a Casalnuovo di Napoli, 51mila abitanti in 7 chilometri quadrati, storica capitale partenopea degli abusi edilizi, si sta chiedendo come sia stato possibile che il sindaco, vale a dire il primo cittadino che deve dare il buon esempio a tutti, abiti in un deposito di attrezzi agricoli e di derrate alimentari trasformato in una bella villetta residenziale immersa in un giardino mozzafiato, zeppo di palme e abeti. Un «miracolo» edilizio reso possibile grazie a un condono rilasciato dal capo dell'ufficio tecnico del Comune, l'architetto Giuseppe Savoia, il 20 novembre del 2015. Cioè quando Massimo Pelliccia, questo il nome del primo cittadino, era stato eletto per la prima volta sindaco della sua città da sei mesi. L'opposizione, che parla di «incredibile quanto ingiusto regalo», vuole che questa faccenda del presunto «autocondono» della villa e dei criteri che lo hanno consentito, venga chiarita una volta per tutte in consiglio comunale. Ma la maggioranza che sostiene Pelliccia ha detto di no, che questo consiglio non s'ha da fare: «È una richiesta illegittima». Inoltre aggiunge l'addetto stampa del sindaco la fase istruttoria per il rilascio del condono della casa di Pelliccia è iniziata nel gennaio del 2015, cioè mesi prima che diventasse sindaco. Senza dire che «questa vicenda è stata già esaminata dalle forze dell'ordine: nessuno ha ravvisato nulla di irregolare». Non la vedono così otto consiglieri comunali di opposizione. Hanno appena firmato e inviato al prefetto di Napoli una lettera che contiene il diniego della convocazione di un consiglio comunale ad hoc. «Avevamo semplicemente chiesto spiegano gli esponenti della minoranza - al presidente del consiglio comunale, l'ingegnere edile Crescenzio Visone, un voto dell'assemblea finalizzato a trasferire gli stessi criteri di sanatoria adottati dal Comune per la casa del sindaco alle altre richieste di condono rimaste bloccate in municipio, criteri che per esempio potrebbero far riaprire il centro commerciale Meridiana, che Pelliccia tiene chiuso».