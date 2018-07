CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 20 Luglio 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 20-07-2018 07:00

Martedì va in Consiglio dei Ministri il provvedimento legislativo relativo alle Universiadi che supera l'attuale gestione con la nomina di un supercommissario che sarà scelto dal governo su indicazione della Regione. «Recuperiamo ritardi gravissimi - dice il sottosegretario Pina Castiello - senza prevaricazioni sul territorio. La settimana prossima convocherò una riunione operativa per superare tutte le criticità in relazione al progetto sul porto di Napoli».Un po' a sorpresa ieri, nella bozza del decreto «milleproroghe» è stato spostato di un mese il termine per la consegna delle infrastrutture per le Universiadi del prossimo anno. La scadenza, che prima era indicata al 30 aprile 2019, come richiesto dalla Federazione internazionale sport universitari, viene invece fissata al 31 maggio. Trenta giorni in più potrebbero essere determinanti per completare gli interventi in alcuni impianti in cui sono previsti lavori per otto mesi. Visto che i cantieri dovrebbero aprire ad agosto, si rischiava troppo prevedendo di concludere il restyling, senza alcun intoppo, esattamente dopo 240 giorni. Senza contare che una volta finite le ristrutturazioni bisogna pensare agli allestimenti in relazione ai diversi sport da praticare durante le Universiadi.