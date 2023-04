Per una volta il governatore Vincenzo De Luca non lancia nessun allarme ed anzi con orgoglio annuncia che «non c'è più nessun campano in terapia intensiva per il Covid». Lo ha detto nel corso della tradizionale diretta Facebook di ieri.

«Abbiamo 33 positivi ogni 100mila abitanti su base settimanale. Quindi davvero si ha la sensazione che stiamo uscendo da questa tragedia che ha segnato la vita di tutti noi per tre anni. Auguriamoci che sia così. Questo, intanto, è il dato di oggi. Al di là di questo, noi stiamo lavorando sui temi della sanità con grande determinazione», ha aggiunto il governatore campano.

«Stiamo uscendo da questa vicenda che ci ha segnato la vita per tre anni», ha detto ancora annunciando che sono stati stanziati altri 7,5 milioni di euro per la legge «Dopo di noi». Sono state poi approvate le gare per le case di comunità e «stiamo dando l'anima per rispettare tutte le scadenze, per non offrire l'alibi che non si spende». Sul fronte della sanità, dunque la situazione è sotto controllo. E tutti i progetti annunciati nei mesi scorsi, sono in fase di attuazione. Come dimostrano le ultime gare approvate e lo stanziamento per la legge «dopo di noi», destinata ai portatori di handicap che restano soli dopo la morte dei genitori. Il governatore non si è soffermato solo sulla sanità ma ha affrontato anche altre tematiche di natura nazionale legate essenzialmente ai diversi nodi dell'autonomia e ai fondi del Pnrr. No comment, invece, sul nuovo corso della politica targata Schlein che proprio ieri ha dato il via libera alla segreteria del Pd dove siedono anche tre campani.