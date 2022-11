Autonomia differenziata, De Luca su Facebook: «Assolutamente insostenibile la bozza di Calderoli»

«Il fronte contro l'autonomia differenziata si è allargato», anche a regioni non meridionali, ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nella diretta sulla sua pagina Facebook.

Per il governatore, un ulteriore decentramento sarà possibile solo dopo il superamento della spesa storica. Inoltre, è «ridicolo andare avanti prima di aver deciso i livelli essenziali delle prestazioni per tutti i cittadini italiani» ed è «intollerabile» che si rafforzino le regioni del Nord, permettendo loro di tenere il 10% dell'Iva raccolta.

Il Sud rischia la desertificazione se al Nord viene concesso di offrire più soldi nei contratti, per esempio nei settori di sanità e istruzione: «Se per il personale sanitario e scolastico immaginiamo contratti integrativi regionali, è chiaro che si avvia un altro processo di mobilità dal Sud al Nord, perché se garantisci a un docente o a un sanitario 2mila euro al mese in più il Sud rischia di essere desertificato anche dal punto di vista di questi servizi essenziali di civiltà». Il presidente vorrebbe evitare un'ancora più elevata mobilità dal Sud al Nord di laureati e diplomati.

Il governatore specifica che «il disegno di legge Calderoli, una bozza ma ci è stato presentato così» è «assolutamente insostenibile», l'«unità nazionale è inviolabile» e «l'autonomia differenziata significa la penalizzazione del Sud».

Il governatore parla anche del missile precepitato in Polonia, «un episodio che poteva diventare drammatico», e sostiene che «come avviene ormai dai mesi hanno tentato un'operazione di truffa mediatica». De Luca ricorda come all'inizio era stato riferito che la Russia avesse bombardato un paese Nato, come poi la situazione sia stata classificata come incidente e come alla fine sia stato detto che il missile era dell'Ucraina. «Cosa ci dice questo episodio? Che siamo arrivati a un punto tale del conflitto in cui l'incidente è possibile sempre e con un incidente noi possiamo arrivare alla guerra mondiale». Chiede quindi «un'iniziativa di pace seria», ricordando la marcia a Napoli «l'unica davvero per la pace» e la proposta di cessare il fuoco.