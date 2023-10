Il governatore De Luca da Fazio: ​«Io segretario Pd? Ho già tanti guai in Campania»

«Io segretario Pd? Dobbiamo fare un programma per l'Italia, ho tanti di quei guai da risolvere in Campania..».

Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, presentando il suo libro Nonostante Il Pd.

«Il Pd ha raccolto il peggio del Pci e il peggio della Dc, deve riprendere il cammino per l'Italia che ancora non c'è. Il mio libro è un messaggio di gratitudine ai dirigenti del Pd che ho conosciuto in 10 anni, sono anime morte, spesso distanti, spesso avversari. Sono tanti dirigenti non una comunità complessa che resta importante» ha detto il governatore. «Resto nel Pd perché è una grande comunità, comunità di militanti, realtà di amministratori che spesso combattono da soli nei territori, Pd è nato quando sono finite le ideologie del '900, nasce per governare una realtà complessa, nasce per governare l'Italia ancora segnata da fratture sociali, culturali, umane», ha aggiunto il presidente della Regione Campania.

«Oggi è l'anniversario del governo Meloni, non vorrei essere eretico. Ma ho visto il titolo 'Italia vincente', ho pensato e mi sembra che finora abbiamo vinto come al tiro a segno al luna park, solo una bambolina e una bottiglia di spumante» ha proseguito. «Questo governo - ha detto De Luca - ha lavorato sui migranti: abbiamo ricevuto tanta solidarietà ma quelli che arrivano in Italia rimangono.

«Io ho il terrore per i nostri figli, rischiamo di lasciarci un mondo in cui è impossibile vivere, tra guerre e orrori, per le generazioni future c'è un unico sentimento: la paura, paura per il per terrorismo, per le guerre, per l'ambiente, per il lavoro che non c'è, per le tossicodipendenze che esplodono. Spero che questo spinga ognuno di voi verso l'affermazione di valori umani e civili» ha chiosato De Luca.

«Ogni anno si fa una selezione per l'ingresso alla facoltà di Medicina in Italia con un sistema camorristico, attorno a cui girano centinaia di milioni spesi dalle famiglie per la formazione dei figli». De Luca ha ribadito la sua richiesta di una cancellazione del test per entrare a medicina, sottolineando l'assurdità delle domande che vengono poste, e sottolineando che «abbiamo giovani - ha detto - che vanno in depressione. Io parlo di sistema camorristico sull'esame ma tutti zitti, nessuno risponde, perché questa è una società di camorra in doppio petto e di corporazioni».