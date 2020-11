Comincia a concretizzarsi il progetto per realizzare in Campania il Tecnopolo Nazionale per l'Innovazione Sostenibile da localizzare in Napoli nell'area ex Manifattura Tabacchi già presentato dal Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca nelle scorse settimane tra le dieci proposte per la città di Napoli. Il progetto - spiega una nota della Regione Campania - sarà realizzato in piena sinergia e complementarietà all'importante iniziativa annunciata ieri dal premier Conte che vede la realizzazione, sempre nell'area della ex Manifattura Tabacchi, del Polo dell'Agritech per lo sviluppo di tecnologie nel settore agroalimentare.

La scelta del Governo di realizzare a Napoli un Tecnopolo sul tema dell'AgriFood conferma la qualità dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione del nostro territorio, sul quale la Regione negli ultimi anni ha investito notevoli risorse in formazione, infrastrutture, sostegno alle attività di ricerca e innovazione, trasferimento tecnologico, creazione di imprese ad alta tecnologia. «Comincia a prendere corpo - spiega De Luca - il primo dei dieci progetti proposti per lo sviluppo della città di Napoli, che punta al recupero sia strutturale, sia di riqualificazione ambientale di un grande area della città, e al rilancio produttivo nel segno di una visione che guarda al futuro. È una ipotesi di valorizzazione di un immobile di enormi dimensioni e di valore straordinario che sarà riempito di contenuti moderni».

