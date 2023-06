Le scintille tra il Pd nazionale a trazione Schlein e il governatore Vincenzo De Luca continuano. Mentre i democrat napoletani dopo il no, ribadito l'altro giorno in direzione, a celebrare il congresso regionale provano a ricompattarsi nella direzione metropolitana del partito. Rivendicando il buon risultato delle ultime amministrative rispetto al trend nazionale del Pd e tentando anche di ricucire i rapporti. Tra il nazionale e il governatore, sempre distanti, appunto. Con la speranza che la manifestazione nazionale di metà luglio a Napoli contro l'Autonomia differenziata possa servire, anche, a rasserenare il clima. Vedremo. Anche se non passa giorno che ci siano scintille. A cominciare da De Luca che, per ora, nonostante i no al terzo mandato e a una maggioranza congressuale a livello nazionale ostile, ha deciso di tirare dritto per i prossimi mesi sino alle prossime Europee. Nell'attesa che possano cambiare magari gli equilibri interni. Ma nel frattempo non rinuncia al ruolo di critico contro il suo partito. Anzi, vedi il tema giustizia e il reato di abuso d'ufficio, appena ne ha l'occasione randella il suo partito.

Come due giorni fa quando De Luca davanti si esibisce nella sua citazione preferita tratta dall'opera più celebre di Nikolaj Gogol': definire i dirigenti pd a lui ostili «anime morte». L'ha fatto tirando in ballo l'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando, sostenitrice della Schlein guarda caso, perché «rivendica come grande riforma il fatto che si è deciso di avere un archivio riservato delle intercettazioni. E se quel riserbo viene violato che succede? Nulla. A conferma della stupidità, della viltà politica».

«Il fatto di aver letto evidentemente Gogol' ha dato forse al presidente De Luca una adeguata conoscenza dell'animo russo, non dell'ordinamento giudiziario vigente in questo momento in Italia riguardo le intercettazioni. Io, peraltro, non ho mai rivendicato alcunché e a differenza sua non ho una grande propensione all'autocelebrazione», replica Orlando sottolineando come «sono stati molti magistrati ed avvocati, e l'Autorità Garante della Privacy, a sottolineare come da quando è entrata in vigore la mia riforma delle intercettazioni le fughe di notizie si sono notevolmente ridotte sino quasi a scomparire. Questo perché, contrariamente a quanto sostiene De Luca, le sanzioni esistono ed in caso di fuga di notizie prevedono una responsabilità del capo della Procura».

Con De Luca che, nel pomeriggio, ironicamente posta la frase di Orlando: «Come tutti possono verificare, al di là delle autocelebrazioni, il sistema funziona perfettamente!», scrive De Luca sui social.

Questo mentre i dem napoletani si riuniscono in direzione. Nemmeno una sillaba sul lettera dell'altro giorno dei segretari provinciali in cui si chiedeva perentoriamente di celebrare il congresso regionale (per uscire dal commissariamento) e praticamente cassata in direzione nazionale ma, in compenso, il sottolineare l'ottimo risultato delle amministrative. Che è innegabile, sia chiaro. «Non possiamo esultare troppo ma rispetto alle pesanti sconfitte in tutta Italia abbiamo avuto un risultato positivo», spiega il segretario Peppe Annunziata nella sua relazione. Ma si chiede anche un moto d'orgoglio per difendere questa regione. «Difendere Napoli e il governo regionale significa rafforzare una linea comune contro il governo di centrodestra. E Roma dovrebbe sforzarsi di riconoscere il risultato del voto in Campania», sottolinea Antonio Marciano. Mentre l'ex parlamentare Lello Topo ragiona sul valore del Pd locale: «Serve rilanciare il ruolo del Pd di Napoli attraverso uno sforzo collettivo, a prescindere dalle correnti, e coinvolgendo il sindaco e il governatore», facendo intendere però come si debba uscire comunque al più presto dal commissariamento. Appena possibile.