Violenza sessuale in piazza Garibaldi Castiello (Lega): «Serve più sicurezza»

«Mi vengono i brividi al pensiero che una ragazzina di soli 15 anni abbia dovuto vivere l’orrore di un’aggressione. Quanto accaduto in piazza Garibaldi è solo l’ultimo caso di una lunga lista di violenze orrende a danno spesso di giovani vittime e compiute troppe volte da aguzzini, immigrati clandestini sfuggiti a qualsiasi controllo» lo dichiara Pina Castiello, deputata campana della Lega in relazione alla violenza sessuale che per fortuna non è stata consumata in piazza Garibaldi.

«La sinistra, di fronte a certi crimini - continua Castiello - non può negare la necessità di un maggiore controllo dell’immigrazione e il sindaco Manfredi deve intervenire investendo di più in sicurezza. Fortunatamente l’autore della violenza sessuale, un extracomunitario di origini pakistane, è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Napoli e portato in carcere».