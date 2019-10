Raggi e il parapiglia con i giornalisti a Napoli: «I militanti vogliono stare con noi»

Domenica 13 Ottobre 2019, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2019 17:34

Dopo le tensioni ed il parapiglia tra cronisti e militanti del M5S, il sindaco di Roma Virginia Raggi commenta l'accaduto. La voglia di incontrare i leader politici ed il desiderio di confronto, sarebbero stati alla base dell'irrequietezza manifestata dagli attivisti pentastellati.«E' importante che ci sia spazio per tutti – commenta – perchè i militanti hanno semplicemente voglia di stare con noi. Io ho prima parlato con voi, ma poi c'erano persone che volevano incontrarmi. Talvolta si possono sentire parole accalorate, ma sono certa che se riusciamo a ritagliarci degli spazi per stare anche con gli attivisti, non accade nulla di spiacevole. Dobbiamo solo imparare a gestire meglio i tempi».