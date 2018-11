Sabato 3 Novembre 2018, 17:00

Domenica 4 novembre 2018, in occasione del centenario della vittoria italiana nella Prima Guerra Mondiale, Fratelli d'Italia terrà anche a Napoli, in via Scarlatti angolo via Luca Giordano ,a partire dalle 11, una manifestazione simbolica «tesa a sensibilizzare la popolazione - si legge in un comunicato - sulla necessità di arginare la nuova invasione, ovvero quella economica rappresentata dai negozi cinesi che ormai soppiantano le attività storiche napoletane, dai container che arrivano ogni giorno al Porto di Napoli carichi di merci smistate dai grandi centri di distribuzione cinese che hanno stravolto Gianturco. Merci di dubbia qualità e spesso pericolose. Ma anche per arginare la grande distribuzione estera, che immette prodotti alimentari sottocosto, simili a quelli italiani, come le mozzarelle tedesche fatte con latte in polvere, l'olio di oliva fatto con prodotti tunisini, le passate di pomodori provenienti dall'Asia».Sotto lo slogan "Il Piave mormorò: non passa lo straniero!" gli esponenti del partito di Giorgia Meloni «rivendicheranno la difesa della produzione italiana, in un quartiere -il Vomero- che è emblema del commercio, principale economia cittadina, dove la desertificazione commerciale avanza a solo vantaggio di decine e decine di bazar cinesi».