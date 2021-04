Ai domiciliari per voto di scambio, si dimette consigliere a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Coinvolto nel secondo filone dell'inchiesta su un presunto ricorso alla pratica del voto di scambio durante le amministrative 2018: si dimette il consigliere comunale Mario Buono, agli arresti domiciliari dallo scorso 2 aprile perché raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare che ha interessato altri quattro soggetti, a vario titolo accusati di associazione a delinquere finalizzata all'«acquisto» di preferenze durante le ultime elezioni comunali a Torre del Greco.

La decisione arriva in prossimità dell'udienza, in programma la settimana prossima, al tribunale del riesame di Napoli.

Al posto di Buono, eletto all'opposizione e per un periodo vicino alla Lega di Salvini prima del passaggio nella maggioranza del sindaco Giovanni Palomba (aveva aderito al Movimento Popolare Torrese), entrerà Carmela Iacomino, conosciuta come Melania, prima dei non eletti nella civica Forza Torre nel 2018 e moglie dell'attuale commissario cittadino di Forza Italia a Torre del Greco, Dario Colombo.