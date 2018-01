«Mi auguro che si continui a parlare di diritti civili, resta il nodo della stepchild adoption». Lo ha detto Vladimir Luxuria, attivista per i diritti civili della comunità Lgbt, evidenziando la necessità «di proseguire a parlare di questi temi». «Mi sembra che né sul versante delle candidature né nei programmi elettorali ci sia attenzione su questi temi - ha affermato -. Mi auguro che in questa campagna elettorale qualcuno torni a parlare di omofobia, stepchild adoption che sono temi rimasti in sospeso». «Sono grata a tutte le persone che hanno votato per le unioni civili - ha aggiunto - ma manca ancora la questione della genitorialità e l'allargamento della legge Mancini per quanto riguarda violenza e identità di genere». «Ovviamente penso che il centrosinistra sia più sensibile a questi temi - ha sottolineato - Non ho chiesto candidature e non me ne hanno proposte». «Non sono più parlamentare e non prendo la pensione - ha concluso - Sono giovane non escludo che un giorno io possa tornare a fare politica attiva».

Mercoledì 31 Gennaio 2018, 11:44

