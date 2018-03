Martedì 27 Marzo 2018, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 15:23

Non solo foto di artisti rock, ma anche quelle di leader politici hanno un valore economico se autografate. Compare su un sito di commercio elettronico la foto del leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, in vendita con tanto di autografo a soli 19 euro. A darne notizia è il sito Stylo24 e su facebook è valanga di condivisione anche se i commenti sono dei più svariati.«Ma è uno scherzo?», chiedono alcuni utenti che quasi non credono a ciò che leggono. E ancora: «Stiamo rasentando il ridicolo, che cosa non si fa per racimolare qualche spicciolo». In realtà, c’è anche la versione deluxe con un prezzo diverso, costa 26,9 euro. In entrambi i casi vanno aggiunte le spese di spedizione di 5 euro. La differenza di prezzo è dettata probabilmente dalla posa del soggetto: nella versione economica la staticità penalizza il valore della foto, a fronte di quella che invece, nel dibattito pubblico e con l’indice rivolto verso l’alto mostra una verve che ne aumenta il valore e dunque il «prezzo di mercato».Insomma, c’è da immaginare che, chi abbia richiesto il selfie, lo abbia fatto non per vicinanza al movimento o per convinzione ideologica, ma per speculazione. Ma in fondo nessuna irregolarità, solo un sorriso di molti fruitori dei social che quasi hanno stentato a crederci.