Welfare, l'appello di Fico: «Scongiurare la chiusura della coop per i disabili»

«Dobbiamo essere orgogliosi del lavoro che associazioni e cooperative svolgono ogni giorno per integrare quelle persone più fragili che per la nostra comunità sono una ricchezza. In questi giorni purtroppo è emerso un rischio concreto: molte di queste realtà in Campania rischiano di chiudere. Sarebbe un pessimo segnale, da un punto di vista sociale e culturale. Chi porta avanti questa fondamentale missione - permettendo a giovani e meno giovani con disabilità di lavorare, integrarsi, dare il proprio contributo alla società - va sostenuto in tutti i modi possibili». Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico. «Auspico che la Regione Campania e tutte le istituzioni facciano il massimo per stare al loro fianco» © RIPRODUZIONE RISERVATA