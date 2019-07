Welfare negato, pressing del Comune di Napoli: «No agli assistenti sociali negli uffici»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 18 Luglio 2019, 12:00

Stop all'utilizzo di assistenti sociali per compiti amministrativi ed economici. A dirlo è il direttore generale del Comune, nonché capo di Gabinetto, Attilio Auricchio, che ha inviato personalmente una comunicazione alla responsabile dell'area Welfare Barbara Trupiano. Il caso sollevato ieri dal Mattino riguarda due facce della stessa medaglia: da una parte la carenza sui territori di assistenti sociali, quei pochi che ci sono nei centri territoriali non riescono più ad espletare il carico di lavoro che gli piomba addosso quotidianamente (per lunedì è convocata un'assemblea generale del comparto), dall'altro si contano circa 60 assistenti sociali che il Comune utilizza dietro alle scrivanie, incardinati presso l'area Welfare, per ricoprire mansioni amministrative, per lo più sono chiamati a gestire la piattaforma welfare e politiche sociali.