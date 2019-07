Mercoledì 24 Luglio 2019, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Poco fa si è concluso al ministero il tavolo Whirpool ed è stato deliberato uno strumento normativo per mantenere lo stabilimento di Napoli, per salvaguardare i livelli occupazionali». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo al question time alla Camera e rivendicando il lavoro portato avanti dal vicepremier Luigi Di Maio su diverse crisi industriali, «molte delle quali, vorrei ricordarlo, si sono sviluppate in passato».