Whirlpool, De Luca incontra gli operai: «Parlerò con Draghi per coinvolgerlo»

«Parlerò con il ministro Giorgetti che ha sempre mantenuto gli impegni e vediamo magari di coinvolgere anche il presidente del consiglio, che faccia pesare i suoi rapporti internazionali per cercare di rimuovere questo muro che ha alzato la direzione della Whirlpool». Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca incontrando oggi gli operai della Whirlpool che erano in presidio davanti alla sede Hitachi di Napoli.

«Noi abbiamo garantito - ha ricordato De Luca ai lavoratori - la decontribuzione fino al 2029 e incentivi per assunzioni o prepensionamenti, abbiamo fatto di tutto per trattenervi qui ma a questo punto deve intervenire il governo nazionale. La situazione è insostenibile, se mi dite che c'è una crisi mercato non si capisce allora perché in altri stabilimenti in Italia si lavora, non è possibile che ogni volta dobbiamo fare la guerra per ottenere delle cose al Sud. Quindi l'impegno mio è che ora torno in sede e comincio a cercare Giorgetti, gli parlo personalmente e so che normalmente nella interlocuzione lui ha mantenuto sempre gli impegni. Poi valutiamo ovviamente sui fatti, a scatola chiusa non diamo fiducia a nessuno. Gli sottolineo anche che la gente comincia a essere stanca e che quindi ci vuole un impegno straordinario».

