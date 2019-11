Whirlpool Napoli, il consiglio regionale approva ordine del giorno per rilancio

Il Consiglio regionale della Campania, presieduto dal vicepresidente, Tommaso Casillo, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta regionale a proseguire il proprio impegno in soluzioni che garantiscano il rilancio del sito produttivo napoletano di Whirlpool e ogni sostegno per la tutela dei livelli occupazionali e per scongiurare la chiusura del sito, anche attraverso l'impiego delle risorse previste per il Patto per la Campania e per le Zes.



