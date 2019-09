Whirlpool, incontro al ministero: avviata la cessione del ramo d'azienda

Martedì 17 Settembre 2019, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2019 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Rispetto e dignità». È lo slogan, accompagnato da trombe e battimani, che risuona sotto le finestre del Mise scandito da un folto drappello di lavoratori del sito Whirlpool di Napoli, al centro del nuovo tavolo di confronto convocato oggi. Circa 200 lavoratori con la stessa scritta sulla maglietta che esibiscono ormai da mesi, «Napoli non molla», accompagneranno il nuovo incontro tecnico dopo l'annuncio di importanti dichiarazionì fatto da Whirlpool nei giorni scorsi, una comunicazione che per Fim Fiom e Uilm preluderebbe alla vendita del sito. L'incontro sarà presieduto dal neo sottosegretario al Mise, Alessandra Todde del M5S.Al tavolo sulla vertenza Whirlpool che si sta tenendo al Mise l'ad Luigi La Morgia ha annunciato che domani l'azienda avvierà la cessione del ramo d'azienda per la sede di Napoli. Lo si apprende da fonti presenti al tavolo. L'unica soluzione per lo stabilimento è l'individuazione di un nuovo partner - ha continuato La Morgia - che è stato individuato in Passive refrigeration solutions (Prs).