Whirlpool, produzione ridotta: nuovo stop per lo stabilimento di Napoli

Lunedì 16 Settembre 2019, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2019 14:39

Nuovo stop per il sito Whirlpool di Napoli. Da oggi fino al 20 settembre, infatti, a causa di una «contrazione dei volumi produttivi», si rende necessaria la collocazione in solidarietà dei circa 450 lavoratori dello stabilimento di via Argine. A riportare il contenuto di un sms arrivato sabato scorso dalla multinazionale americana, alla vigilia dell'incontro di domani al Mise, è il segretario nazionale Uilm, Gianluca Ficco.Una delegazione di Fim Fiom e Uilm provinciali ha incontrato questa mattina l'assessore regionale alle attività produttive Antonio Marchiello alla vigilia nel nuovo tavolo Whirlpool previsto per domani a Roma. A darne notizia è il segretario generale della Fiom di Napoli, Rosario Rappa. «Abbiamo ricordato la nostra posizione nettamente contraria alla riconversione dello stabilimento - sottolinea Rappa - e ribadito la necessità di conoscere la posizione del governo campano al tavolo. L'assessore ci ha garantito la presenza della Regione al confronto e il sostegno alle ragioni del sindacato, ribadendo la disponibilità a mettere in campo tutti gli strumenti possibili, dalla Zes agli accordi di programma, per favorire i processi di crescita economica del territorio».