Whirlpool Napoli, sos a Trump: «Può fermare la vendita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 26 Settembre 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli chiede aiuto agli Stati Uniti e, intanto, la palla passa a Palazzo Chigi. I lavoratori Whirlpool di via Argine hanno effettuato ieri un sit-in sul lungomare per poi raggiungere la sede del consolato americano. «Abbiamo chiesto al console generale di essere ricevuti - ha detto il segretario della Fiom, Rosario Rappa, durante il presidio a piazza della Repubblica - deve intervenire presso la multinazionale per modificare le sue posizioni». I 250 manifestanti hanno poi incontrato il funzionario Joshua Lawrence, che si è impegnato a far pervenire la richiesta al console.