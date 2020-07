Whirlpool Napoli Est, giovedì nuovo presidio degli operai davanti al Consolato Usa

Un presidio davanti al Consolato statunitense a Napoli si terrà giovedì prossimo, 23 luglio, promosso dagli operai della Whirlpool; manifesteranno insieme con una rappresentanza dei lavoratori Embraco e con i rappresentanti sindacali di Fiom, Fim e Uilm e di Cgil, Cisl e Uil contro la decisione della multinazionale americana di chiudere, il prossimo 31 ottobre, lo stabilimento di Napoli est.



Dopo essere stati ricevuti dai prefetto delle città in cui, la scorsa settimana, hanno manifestato, gli operai tornano in strada con «una iniziativa simbolica, per chiedere ai vertici Whirlpool il rispetto degli accordi presi nel 2018, con il governo. L'appuntamento è alle 9.30 davanti alla stazione di Mergellina. Da lì, gli operai, in corteo, raggiungeranno la sede del Consolato statunitense. Per l'intera giornata, è stato proclamato lo sciopero.