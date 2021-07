Whirlpool Napoli Est, vertice al ministero senza l'azienda: tavolo aggiornato al 14 luglio

È stato aggiornato al 14 luglio il tavolo convocato dal Mise sulla vertenza Whirlpool. Secondo quanto riferito da fonti sindacali, il sottosegretario Todde, dopo aver constatato l'assenza dell'azienda al tavolo di oggi, ha riferito che la Whirlpool ha chiesto una settimana di tempo per decidere se aderire o meno alla richiesta di cassa integrazione per 13 settimane prevista dal recente provvedimento governativo sui licenziamenti. Da qui la decisione di aggiornare il tavolo alla mattina del 14 luglio per un confronto diretto con i vertici della multinazionale americana e il sindacato.

