Whirlpool, flash mob per i mille giorni di lotta: Monica Sarnelli canterà con gli operai

«Mille giorni di lotta, promesse non mantenute e voglia di rivalsa». Le lavoratrici e i lavoratori di Whirpool di via Argine a Napoli si apprestano a celebrare questo «triste anniversario» con un flash mob di protesta giovedì 24 febbraio in piazza del Plebiscito a Napoli.

«Licenziati e abbandonati dalle istituzioni, gli ormai ex lavoratori della multinazionale americana - si legge in una nota - alle ore 10 in punto faranno sentire la propria voce e canteranno insieme a Monica Sarnelli “Un nuovo Sud”, la canzone manifesto firmata da Felice Iovino che gli operai hanno scelto per celebrare l'inizio di quella che è stata una vertenza infinita». I lavoratori dello stabilimento partenopeo avevano già organizzato un flash mob unitario con Fim, Fiom, Uilm lo scorso novembre in piazza San Silvestro a Roma dopo il mancato accordo sulla procedura Whirlpool.

«Quello di giovedì prossimo a Napoli - prosegue la nota - sarà l'ennesima occasione per i lavoratori licenziati di far sentire forte il grido di allarme di chi ha perso tutto. Da tempo viene richiesto dai sindacati un coinvolgimento diretto del ministero del lavoro e del ministero dello sviluppo economico, per l'attivazione della cabina di regia a Palazzo Chigi. La vertenza dei mille giorni è destinata a continuare fino a quando il governo non manterrà gli impegni presi».